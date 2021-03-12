Интернет и СМИ
 
Последние новости
Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся «цапками» Кущевке
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так
На главного вора в законе Белоруссии завели дело за нападение на бойца спецназа
Женщина встретила сводную сестру после 29 лет разлуки благодаря газетной статье
Кравчук выступил за продолжение переговоров с Россией по Донбассу
Стала известна причина появления кровавых подтеков на спине популярной модели
Турист совершил суицид в аэропорту после полученного отказа о посадке на рейс
Московские гаишники выбили стекло Land Cruiser и достали водителя 
Любовница Мамаева раскрыла подробности их романа
Новости партнеров
Прослушать новость

Владельцев секс-игрушек предупредили об их опасности

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Emmanuele Contini / Globallookpress.com

Специалисты компании ESET, специализирующейся на информационной безопасности, рассказали об опасных уязвимостях в интимных игрушках. Как говорится в докладе сотрудниц, устройства могут быть взломаны хакерами и могут навредить пользователям.

По словам экспертов, новые устройства имеют Bluetooth и доступ в интернет, а также оснащены такими функциями, как онлайн-конференция и обмен сообщениями. Специалисты Дениз Джиусто (Denise Giusto) и Сесилия Пасторино (Cecilia Pastorino) выяснили, что большинство подобных гаджетов имеют два канала связи.

При этом часто между двумя юзерами могут быть использованы серверы с конечными точками API, обрабатывающими запросы. Обрабатываемая секс-игрушками информация содержит и крайне личные данные, в том числе фотографии и видео. В случае утечки злоумышленники могут попытаться шантажировать пользователей и вымогать у них деньги.

Также интимные игрушки могут угрожать здоровью пользователей. В пример исследователи привели ситуацию с перегреванием гаджетов. К тому же теоретически злоумышленники способны перехватить контроль над устройством во время его использования, уверены они.

Джиусто и Пасторино с помощью фреймворка BtleJuice и двух BLE-ключей обнаружили уязвимость, позволяющую взять под контроль устройства и перехватывать данные. Они также нашли способ самостоятельно изменять настройки устройства, в том числе режим вибрации, без ведома пользователя.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинская чиновница пожаловалась на сломанный вибратор и лишилась работы
Супруги начали ремонт и случайно обнаружили ящик секс-игрушек дочери
Блогерша показала реакцию бабушки на подарок в виде секс-игрушки
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0214 января
Геннадий Горин

«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»

Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
17:43 9 марта

Пандемия повлияла на психику порнозвезд

17:04 9 марта

Мать довела сына до истерики проколотым вилкой языком

16:04 9 марта

Мясников назвал приводящие к раку болезни зубов

Интернет и СМИ00:0128 декабря 2020

«Место для деградации»

TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
15:14 9 марта

Google, Telegram и TikTok пригрозили крупными штрафами в России

14:05 9 марта

На картах Google увидели огромный скелет возле упавшего мотоциклиста

13:28 9 марта

Умер популярный YouTube-блогер

Интернет и СМИ00:0121 декабря 2020

«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»

«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
12:11 9 марта

В iPhone нашли позволяющую вычислять местоположение пользователей уязвимость

11:24 9 марта

Познер оценил Земфиру и сравнил ее с Высоцким

10:50 9 марта

Юморист из «Кривого зеркала» пожаловался на сильные боли после операции

Россия
Минздрав исследовал эффективность «Спутника V» против британского штамма COVID-19
«Гермафродитизм был очень традиционной ценностью»
В России хотят запретить пропаганду смены пола. Что об этом думают сами трансгендеры?
Собянин рассказал о выгодах офсетных контрактов для Москвы
«Это делает их мягкими и эмоциональными»
Россиянки поколениями воспитывают сыновей в одиночку. Стала ли Россия страной слабых мужчин?
Поклонская заявила о готовности встретиться с Зеленским
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Москвичей предупредили о метели
Все материалы
Мир
Бомж пробрался на базу с самолетом Байдена и пробыл там пять часов
AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу
Байден пообещал американцам день независимости от коронавируса
«Данные о радиации скрывали»
10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
США назвали условие введения новых санкций по «Северному потоку-2»
Названы последствия крупнейшей ядерной катастрофы XXI века
 
Все материалы
Бывший СССР
Глава КГБ Белоруссии рассказал о предотвращении терактов против чиновников
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
️Глава КГБ Белоруссии рассказал о трех сценариях планируемых протестов
«Преемник — свой человек»
Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
Более половины украинских врачей отказались прививаться индийской вакциной
В партии Медведчука прокомментировали его допрос СБУ по делу о госизмене
«Мы совершили все возможные ошибки»
Все больше армян присоединяются к военным, требуя отставки Пашиняна. Почему он не намерен уходить?
Все материалы
Экономика
В Госдуме оценили новые правила для выплат на детей
Китай попытался надавить на Украину из-за «Мотор Сич»
«Биннофарм Групп» разработал собственный корпоративный бренд
Женская доля
Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию?
Запасы газа в Европе истощились
Алексей ПетрухинТретий дубль
Как продюсер Алексей Петрухин уходит от миллиардного долга
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты подробности контртеррористической операции в Махачкале
Михаил ХачатурянНа убитого сестрами Хачатурян отца завели уголовное дело
Его заподозрили в сексуальном насилии над дочерьми
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
Африканец попался ФСБ при попытке провезти соотечественников в Россию
На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Девушка-боец MMA Ванзант снялась в леопардовом бикини
Киберспортсмены на награждении«Здесь крутятся большие деньги»
Миллионы призовых, зрелищные турниры и толпы фанатов. Как компьютерные игры стали прибыльным спортом
Российский боец MMA и соратник Яна обвинил Стерлинга в притворстве
«Выучи чертовы правила!»
Петр Ян совершил роковую ошибку. Один неверный удар лишил его пояса чемпиона
«Челси» обыграл «Эвертон» и закрепился на четвертом месте в АПЛ
В сети появилось видео поражения «Зенита» от «Рубина»
Алена Косторная и Этери Тутберидзе«Ей надо на всю страну извиниться»
Косторная уходила от Тутберидзе со скандалом, а теперь возвращается. Чего ей не хватило у Плющенко?
Все материалы
Культура
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса
Сами-то местные?
Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
Адель отказалась выплачивать бывшему мужу алименты
Партнерский материал
Совсем опопсели
Кто получит «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову
На максималках
Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»
Раскрыта дата выхода последнего фильма с Джонни Деппом
Все материалы
Интернет и СМИ
Кардинально сменившая образ Гузеева удивила поклонников
История зрительницы о неадекватном преследователе испугала ведущую
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Россиянам назвали главные опасности года в интернете
«Возрождение русской культуры пытался пресечь КГБ»
Ее спасали Листьев и Черномырдин. Как «Играй, гармонь!» продержалась на телевидении 35 лет?
Найдена получившая больше всего поздравлений с 8 Марта россиянка
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Все материалы
Ценности
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Все прозрачно
Мужчины в юбках, голая грудь и русский дух: как прошли Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Британцы разлюбили принца Гарри и Меган Маркл
Преступника вычислили спустя девять лет после ограбления по надкушенной сосиске
Диетологи развеяли семь мифов вокруг похудения и здорового питания
Дана Линн Додд (Лаванда Доу)Девушка с идеальной улыбкой
Полиция 12 лет не могла раскрыть дело убитой в лесу девушки. В сети сделали это за два месяца
Мужчина выловил гигантскую рыбу и побил многолетний рекорд
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье
Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Все материалы
Ford Focus c V8 и задним приводом выставили на продажу
Разрядится или нет? Дрифтим по льду Байкала на Porsche Tayca
Проверяем, насколько готов к тяжелым зимним условиям и экстремальной езде электрический Порше
АвтоВАЗ подтвердил более мощный мотор для Lada Granta
Самый роскошный Jeep: изучаем рамные Wagoneer и Grand Wagoneer
Изучаем соперника Cadillac Escalade от Jeep – представлена первая модель с приставкой «премиум»
У двух российских кроссоверов Mazda появилась черная спецверсия
Мал, удал и дорог: удивляемся цене Мерседеса GLA
Четыре редактора «Мотора» делятся мнением о самом маленьком кроссовере с трехлучевой звездой
Renault показала новый логотип
Все материалы
Дом
Россиянку убило снегом
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за глобального потепления
Мишустин поручил разработать предложения по льготной ипотеке
Москвич снес несущую стену и лишился квартиры
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы