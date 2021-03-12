Президента Армении госпитализировали из-за проблем с сердцем

Президент Армении Армен Саркисян был госпитализирован в одну из больниц Еревана из-за проблем с сердцем, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на собственный источник.

«Он госпитализирован в медцентр "Астхик", проводится операция по стентированию», — говорится в сообщении. Официального подтверждения этой информации от пресс-службы Саркисяна не поступало, представители клиники также отказались от комментариев.

За последние несколько лет президент Армении несколько раз находился на лечении в больнице из-за проблем со здоровьем. В частности, в начале января он проходил в Великобритании курс реабилитации после сложной операции на ноге. В той же клинике политик заразился коронавирусом, из-за чего у него развилась двусторонняя пневмония.