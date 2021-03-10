Президент Армении оспорил увольнение начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд (КС) с целью оспорить решение премьер-министра страны Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу политика.

Саркисян полагает, что увольнение Гаспаряна не соответствует отдельным положениям закона о военной службе. Он просит суд проверить правомерность решения, чтобы «способствовать разрешению кризиса» в стране. «Обращение в КС обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра», — пояснили в пресс-службе.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как вооруженные силы потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Позже к ним присоединились офицеры полиции. На этом фоне Пашинян издал указ об отстранении от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, однако президент страны Армен Саркисян дважды отказался подписать соответствующий акт премьер-министра.

10 марта Пашинян заявил, что Гаспарян считается уволенным, несмотря на отказ президента утвердить решение. Он подчеркнул, что согласно законодательству республики, указ об увольнении вступает в силу, если в течение 14 дней не был оспорен в КС.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.