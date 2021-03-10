Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что со среды начальник Генштаба Оник Гаспарян считается уволенным. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно официальному заявлению премьера, президент Армении не подписал, представленный им проект указа об увольнении главы генштаба, в сроки, установленные законом «О военной службе и статусе военнослужащего», а также не обратился в Конституционный суд. Пашинян отметил, что поэтому, согласно закону, с 10 марта Оник Гаспарян освобождается от занимаемого им поста.

Политический кризис в Армении, начавшийся после проигранной войны в Нагорном Карабахе, обострился 25 февраля. Генеральный штаб опубликовал требование отправить Пашиняна в отставку. В свою очередь, премьер-министр потребовал отставки начальника Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ и призвал конфликтующие стороны к диалогу.

Пашинян заявил, что намерен добиться своего. Совет безопасности Армении призвал Саркисяна уволить Гаспаряна.