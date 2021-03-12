В российском поселке полиция нашла труп благодаря анонимному письму

В поселке Славянка Приморского края полицейские нашли труп и задержали подозреваемого в убийстве благодаря анонимному письму. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В полицию поступило обращение одного из жителей населенного пункта, который рассказал о найденном его знакомым письме. В тексте говорилось, что в подвале жилого многоквартирного дома спрятан труп.

Прибывшие на указанное место полицейские действительно обнаружили тело 43-летнего мужчины с колото-резаными ранами. По вещественным доказательствам был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался ранее судимый местный житель. Он признался, что у него возник конфликт с убитым, в ходе которого мужчина взял нож и ударил им оппонента, отчего тот скончался.

Ранее сообщалось, что россиянин с непогашенной судимостью убил соседа по общежитию, заподозрив его в краже ботинок. Мужчину заключили под стражу после заявления потерпевшей и свидетелей о страхе за свою жизнь.