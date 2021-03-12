Россия
 
Последние новости
ВОЗ одобрила третью вакцину против коронавируса
YouTube предрекли «информационную зиму» в России из-за фильма про Крым
На круизном лайнере у берегов Греции вспыхнул пожар
Москвичам пообещали оттепель 
Мужчина по ошибке продал семейную реликвию за бесценок на гаражной распродаже
Корсеты вновь вернулись в моду благодаря сериалу «Бриджертоны»
Китай выбрал новую жертву после войны с Alibaba
Навального перевели в колонию в Покрове
Кравчук рассказал о пользе возможной встречи Путина и Зеленского
Поблизости от Земли нашли планету с уникальной атмосферой
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин поговорил с Алиевым и Пашиняном

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Политики обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, отметив соблюдение режима прекращения огня, а также сохранение в регионе стабильной и спокойной обстановки.

Отмечается, что Алиев и Пашинян высоко оценили эффективность действий российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора.

Кроме того, затрагивались вопросы разблокирования экономических и транспортных связей на Закавказье.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В регион был введен российский миротворческий контингент.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Азербайджан обвинил Армению в тайной переброске военных в Карабах
В Нагорном Карабахе ответили на слухи о доставке миротворцами проституток в Шушу
Бывший президент Армении предсказал новую войну в Карабахе