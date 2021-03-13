Болгарин с папахой, саблей и конем приехал к МИД делать предложение Захаровой

У здания МИД России задержали болгарского журналиста в кавказской национальной одежде и с игрушечным оружием. Об этом сообщает ТАСС.

«Около здания МИД задержаны 40-летний уроженец Болгарии Борис Анзов, 26-летний уроженец Грузии, 44-летняя уроженка Украины и 20-летняя жительница Подмосковья, которые устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде и папахах, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один из мужчин был на коне», — утверждает источник агентства в правоохранительных органах.

После задержания болгарин заявил, что хотел сделать предложение официальному представителю МИД Марии Захаровой, которую он встречал на ее брифингах для журналистов. В Instagram Анзов объяснил свое выступление иначе: по его словам, таким образом он хотел поздравить Захарову с Международным женским днем.

Приехали сегодня во всеоружии с тиграми 🐅🐅 поздравлять Мария Захарова с международным женским днём 8 марта 2021г. Мария Захарова к нам не вышла. Стреляли, станцевали и ушли 🇧🇬❤🇷🇺🥂🍾 Борис Анзов болгарский журналист

Полицейские изъяли у выступавших перед МИД игрушечные автоматы, сабли и другое оружие. Теперь болгарскому журналисту грозит административный штраф 500 рублей за мелкое хулиганство.

В 2017 году сообщалось, что житель Великобритании Тони Ширз сделал возлюбленной более 100 предложений руки и сердца, но получил согласие только после того, как та попала в больницу с опасной болезнью.