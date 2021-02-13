Мужчина украл обручальные кольца у своей девушки и сделал предложение другой

Житель США украл обручальные кольца у своей девушки, чтобы сделать предложение другой. Сейчас 48-летнего американца разыскивает полиция, сообщает Fox News.

Так, мужчина по имени Джозеф Дэвис представлялся как Джо Браун или Маркус Браун. Он одновременно встречался с двумя женщинами, проживающими в разных городах штата Флорида.

Его «возлюбленная» из Оранж-сити поняла, что бойфренд украл у нее кольца, когда увидела фото его невесты в Facebook. В полиции пояснили, что девушка увидела свое кольцо на руке другой женщины и сразу вспомнила, что ее украшение должно лежать в шкатулке.

Затем вскрылся и список судимостей Дэвиса. Его арестовывали за фальшивые документы, домашнее насилие и сбыт наркотиков.

Ранее сообщалось, что мошенник притворился американским летчиком и вынудил свою жертву-британку продать автомобиль, телевизор и кольцо. Вырученные деньги женщина отправила якобы своему возлюбленному, чтобы тот прилетел к ней. Однако он оказался преступником.