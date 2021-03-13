На Байкале запустили изучающий историю Вселенной нейтринный телескоп

На Байкале запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Как пишет ТАСС, введенный в эксплуатацию прибор поможет ученым изучить эволюцию галактик и Вселенной.

По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, это важно для региона, так как наука — один из драйверов развития территорий.

Как рассказал директор Института ядерных исследований РАН Максим Либанов, на строительство проекта было потрачено 2,5 миллиарда рублей, установка занимает площадь около 0,5 квадратных километров. Со временем она будет дополнена.

Директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН Григорий Трубников в свою очередь назвал очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества начало работы телескопа, который позволит «регистрировать лучшую на порядок статистику нейтрино, чем это было возможно в предыдущие годы».