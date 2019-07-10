«Росатом» успешно изготовил уникальный искусственный источник нейтрино

В Государственном научном центре — Научно-исследовательском институте атомных реакторов (ГНЦ НИИАР, входит в научный дивизион «Росатома») изготовлен и доставлен в Баксанскую нейтринную обсерваторию Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) уникальный искусственный источник нейтрино на основе радионуклида хром-51. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе «Росатома».

Работа проводилась в рамках уникального международного научного эксперимента Baksan Experiment on Sterile Transitions (BEST) в области нейтринной физики по поиску новой элементарной частицы — так называемого стерильного нейтрино. Согласно расчетам специалистов «Росатома» активность хрома-51 в источнике на момент окончания облучения в реакторной установке института составила 3,5–3,6 мегакюри, при этом для получения статистически значимых результатов эксперимента требуется активность не менее 3 мегакюри.

«В рамках договора с ИЯИ РАН в институте были проведены расчетно-экспериментальные исследования возможности получения требуемой активности хрома-51 с использованием центральной нейтронной ловушки реактора СМ, проведено облучение металлического хрома-50 с использованием вновь разработанного уникального центрального облучательного устройства, — сообщил руководитель проекта, заместитель директора по производству ГНЦ НИИАР Александр Звир. — И уже затем из наработанного радиоактивного материала был изготовлен закрытый источник нейтрино».

Ранее специалисты института с рабочим визитом посещали отечественную нейтринную лабораторию и обсуждали все научные, технические и организационные вопросы по подготовке сложнейшего эксперимента.

После доставки искусственного источника в Баксанскую нейтринную обсерваторию, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Владимир Гаврин сообщил, что 5 июля источник нейтрино был помещен в облучательный канал галлиевого детектора в лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа. Эксперимент BEST стартовал. Планируется, что первые результаты эксперимента BEST могут быть опубликованы в 2020 году.

Нейтрино — одна их элементарных частиц, ее крайне сложно зарегистрировать, поскольку она практически не взаимодействует с веществом. Ученые считают, что определение свойств нейтрино позволит значительно продвинуться в понимании физики элементарных частиц, фундаментальных законов Вселенной и лучше понять развитие Вселенной после Большого Взрыва. Предполагается, что эксперимент BEST поможет ответить на вопрос о существовании в природе четвертого типа нейтрино – «стерильных» (кроме электронных, тау- и мюонных).

