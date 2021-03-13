Российский пассажирский самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет Москва-Новосибирск экстренно сел в Тюмени из-за отказа второго двигателя. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, передает РИА Новости.

Самолет принадлежит российской авиакомпании S7 Airlines. Он совершил посадку в аэропорту Рощино в 04:22 по местному времени (02:22 мск). В прокуратуре уточнили, что посадка была произведена в штатном режиме.

В сообщении также сказано, что на борту лайнера А-321 находились 197 пассажиров, в том числе семеро детей, информации о пострадавших нет. Всех разместили в санитарной зоне. В 10:07 (08:07 мск) самолет вылетел в Москву.

14 февраля сообщалось, что российский самолет Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту, летевший из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Уфу, экстренно сел в Екатеринбурге. Причиной стала техническая поломка — вскоре после начала полета сработали датчики неисправности топливных фильтров, экипаж принял решение посадить самолет.