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Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту, летевший из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Уфу, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает Е1.ru.

Причиной произошедшего стала техническая поломка. Отмечается, что вскоре после начала полета сработали датчики неисправности топливных фильтров, из-за чего экипажем было принято решение незамедлительно посадить самолет.

Sukhoi Superjet с 99 пассажирами на борту возвратился в Екатеринбург. На данном рейсе работали также четыре члена экипажа. Уточняется, что никто не пострадал, а посадка прошла в штатном режиме.

Ранее в феврале также стало известно, что пассажирский самолет Airbus A320, вылетевший из Москвы в Амстердам, подал сигнал тревоги и изменил курс. Командир Airbus A320 заявил о частичном отказе системы радиосвязи, после чего принял решение о возвращении в Шереметьево.

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