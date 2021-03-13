Мужчина выиграл два миллиона долларов благодаря телефонному звонку

Житель американского штата Миссури выиграл в лотерею два миллиона долларов (146,5 миллиона рублей) благодаря телефонному звонку. Об этом сообщает UPI.

Мобильный телефон зазвонил, когда Руди Мендес (Rudy Mendez) из города Фористелл, штат Миссури, ехал на машине. Чтобы снять трубку и поговорить, ему пришлось остановиться возле автозаправки. Заодно он решил зайти в магазин и купить лотерейный билет.

Выиграв небольшую сумму по первому билету, мужчина вернулся в магазин и приобрел еще один. Второй билет принес ему главный приз — два миллиона долларов. «Я думал, там написано 200 долларов, — рассказал он. — Потом убрал палец — и быстро повесил трубку».

После этого Мендес в третий раз зашел в магазин. Там он просканировал лотерейный билет и убедился в том, что глаза его не обманули. Теперь победитель и его жена решают, что делать с выигрышем.

Ранее сообщалось, что житель американского города Роузборо, штат Северная Каролина, сорвал джекпот в лотерею благодаря интуиции и решил потратить деньги на похороны отца. «Что-то подсказало мне, что нужно остановиться у магазина и купить там билет», — рассказал американец.