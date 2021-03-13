Роднина одобрила запрет CAS на использование «Катюши» вместо гимна на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина одобрила запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) на использование «Катюши» вместо гимна на Олимпийских играх. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Роднина назвала решение правильным, посчитав, что российским спортсменам лучше вообще обойтись без музыкального сопровождения. По ее мнению, олимпийскому комитету необходимо принимать решения, не обращая внимания на мнения посторонних. «Процедура награждения — одна из самых торжественных. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада», — добавила депутат.

13 марта CAS запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. В организации рассказали, что понятие «любой гимн, связанный с Россией», распространяется на «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее».

В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.