В Госдуме раскрыли главе МИД Украины простой способ попасть в Крым

В Госдуме раскрыли главе МИД Украины Дмитрию Кулебе простой способ попасть в Крым. Об этом депутат от крымского региона Михаил Шеремет заявил в беседе с РИА Новости.

Шеремет, комментируя призыв Кулебы «открыть доступ» на полуостров, отметил, что многие известные политики и депутаты из различных стран без проблем неоднократно посещали российский Крым. Он призвал министра иностранных дел Украины перестать придумывать небылицы.

Парламентарий подчеркнул, что если глава украинского МИД не знает, как напроситься в гости, чтобы перенять российский опыт по развитию территорий, то может обратиться в российское министерство иностранных дел и согласовать свой визит. По его словам, этот способ проще, чем нагло врать международной общественности. Помимо этого, депутат добавил, что только Киев пытается различными способами преградить доступ своих граждан и иностранцев на полуостров.

Ранее депутат Руслан Бальбек в ответ на высказывание Кулебы заявил, что все, кто хочет приехать в Крым, делают это, но в соответствии с российскими правилами. Он подчеркнул, что на украинских условиях посещать полуостров никто не будет.

12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма. Он не пояснил, каким организациям или ведомствам необходимо предоставить доступ, но заявил, что такая необходимость продиктована международным правом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.