На Украине предрекли улучшение отношений России и США за счет Киева

Украинский журналист Тарас Загородний заявил, что президент США, демократ Джо Байден будет налаживать отношения с Россией. В колонке, опубликованной в издании «Главред», он также предрек, что улучшение отношений двух стран произойдет за счет Киева.

По мнению журналиста, бывший президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что его считали пророссийским политиком, помогал Украине. В частности, он «дал Украине оружие», а также обеспечил остановку строительства газопровода «Северный поток-2»: из-за этого Украина смогла заработать на поставках газа.

«Я пессимистично настроен относительно политики США в отношении Украины при Байдене. Скорее всего, Штаты будут искать союзнических отношений с Европой, а значит, пойдут на уступки, в первую очередь, Германии», — порассуждал журналист. Он также выразил уверенность в том, что самый принципиальный вопрос для Германии — это «Северный поток-2». По этой причине Берлин будет настаиваться на завершении строительства газопровода, причем Украина при этом пострадает, считает Загородний.

Он добавил, что демократы поддерживают экономику России. В качестве примера он привел рост мировых цен на нефть и газ, который произошел после слухов о том, что в США планируют запретить фрекинг — опасный для окружающей среды метод добычи углеводородов.

«Так что демократы будут нас сдавать. При Байдене мы будем наблюдать продолжение "никакой" политики Обамы. Будут красивые слова и речи в стили Фукуямы. А дел не будет», — заключил журналист.

Ранее бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер рассказал о «жестком» подходе. Американский дипломат отметил, что Байден готов подталкивать Киев в жесткой форме к необходимым реформам. Он добавил, что американский лидер — это именно тот партнер, который сейчас необходим Киеву.