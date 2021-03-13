Зеленский рассказал о «засланных казачках» и противодействии олигархов

На XI внеочередном съезде украинской правящей партии «Слуга народа» выступил ее основатель, президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Зеленского, партия «Слуга народа» признала ошибки и начала избавляться от случайных людей. «Считаю, что вы, мы повзрослели, признали ошибки и сделали выводы, — заявил он. — Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие. И мы готовы двигаться далее».

Политик рассказал, что партия сталкивалась с противодействием со стороны олигархов и контролируемых ими СМИ, судей, а также некоторых депутатов и чиновников. Он призвал однопартийцев сосредоточиться на выполнении предвыборных обещаний, в число которых, среди прочего, входили преодоление коррупции, земельная реформа, децентрализация, внедрение народовластия и судебная реформа. По мнению Зеленского, при голосовании по принципиальным вопросам членам «Слуги народа» в Верховной раде следует проявлять единство.

Ранее сообщалось, что из-за снижения популярности у избирателей руководство партии «Слуга народа» задумалось о смене идеологии и ребрендинге. Однако к концу февраля партия снова выбилась в лидеры по популярности. Сам Зеленский, несмотря на падение рейтинга до 23,1 процента, остается самым популярным кандидатом на новый президентский срок.