«Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в дерби Северного Лондона

«Арсенал» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Эрика Ламелы рабоной хозяева ответили точными ударами Мартина Эдегора и Александра Ляказетта, отличившегося с пенальти. Тоттенхэм завершал матч вдесятером, в концовке игры за два предупреждения с поля был удален Ламела.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 41 очко и выйти на десятое место в чемпионате. В активе «Тоттенхэма» 45 очков, клуб занимает седьмую позицию.

«Тоттенхэм» в следующем туре 21 марта на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Арсенал» в тот же день на чужом поле встретится с «Вест Хэмом».