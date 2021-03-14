«Лестер» со счетом 5:0 разгромил худшую команду АПЛ и вышел на второе место

«Лестер» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 марта, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик на свой счет записал Келечи Ихеаначо, еще один мяч забил Айосе Перес. Кроме того, автоголом отметился защитник «клинков» Итан Ампаду.

Победа позволила «Лестеру» набрать 56 очков и выйти на второе место в чемпионате. «Шеффилд Юнайтед» остается худшей командой АПЛ и с 14 очками занимает 20-ю позицию.

«Лестер» в следующем туре, который пройдет 3 апреля, на своем поле примет «Манчестер Сити». «Шеффилд» в тот же день на выезде сыграет с «Лидсом».