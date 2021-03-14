Доступ налоговой к банковской тайне не затронет определенную категорию граждан

Расширенный доступ российских налоговых органов к банковской тайне не затронет добросовестных граждан. Об этом говорится в пресс-релизе ФНС, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Данные изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов», — сообщили в пресс-службе.

В ФНС подчеркнули, что закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц. «Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас – только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа.

Ранее 14 марта сообщалось, что российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Так, банки должны будут в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.