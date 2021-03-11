Российские богачи приготовились остаться без налоговых льгот на Кипре

В сентябре прошлого года Россия и Кипр подписали новый протокол об избежании двойного налогообложения. Ставки налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются на Кипре, увеличились с 5 до 15 процентов. Для публичных фирм ввели льготы, однако рассчитывать на них смогут не все компании российских богачей, пишет The Bell.

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Ставка налога на дивиденды и проценты может быть сохранена на уровне пяти процентов, если компания торгуется на бирже, а собственники владеют в ней долями от 15 процентов дольше года. Но если зарегистрированная на Кипре фирма выходит на биржу в Лондоне, то она торгует не акциями, а депозитарными расписками (как, например, «Тинькофф» и НЛМК). Минфин отмечал, что когда речь идет о дивидендах, льготы дают и акции, и расписки. Когда о процентах — только акции.

Кроме того, публичной считается компания, бумаги которой котируются на бирже, регулируемой законодательством стран-партнеров новых соглашений (то есть России, Люксембурга, Мальты или Кипра). Непонятно, будут ли льготы, если расписки торгуются в Лондоне. Опрошенные изданием юристы отмечают, что пока разъяснений Минфина недостаточно, чтобы понять, как будут работать новые соглашения. Надо готовиться к тому, что каждый случай придется рассматривать отдельно, отмечают эксперты.

Кипр стал первой страной, с которой Россия договорилась о пересмотре двустороннего соглашения. В дальнейшем на условия Москвы согласились Мальта и Люксембург. Инициатива пересмотра соглашений принадлежала президенту Владимиру Путину. По его словам, ставка в 15 процентов на выводимые за рубеж доходы российских компаний была бы более справедливой.