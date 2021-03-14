Немецкие власти случайно оказали финансовую помощь террористам

Денежные пособия, которые выплачивает правительство Германии пострадавшему от коронавируса бизнесу, по крайней мере в трех случаях могли использоваться для финансирования исламистских террористических группировок на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Welt am Sonntagl.

«Есть подозрение в прямом финансировании терроризма», — приводят журналисты слова источника в правоохранительных органах.

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Издание пишет, что в одном только Берлине проверяют около 60 человек, которые имеют связи с исламистами и могли получить финансовую помощь из-за закрытого на время карантина бизнеса. В общей сложности данным лицам было переведено до 1 миллиона евро, но сколько именно из этой суммы было случайно получено террористами, пока неизвестно.

4 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что в стране начнут смягчать коронавирусные ограничения. С 8 марта в регионах, где заболеваемость вирусом не превышает отметку в 50 новых случаев в неделю на 100 тысяч человек, открыли розничные магазины, а в землях, где данный показатель выше, — стали доступны онлайн-заказы. Решение об ослаблении ограничений принимается властями земель.

Ранее руководитель Междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины Германии Гернот Маркс спрогнозировал, что пандемию коронавируса в стране удастся взять под контроль только к осени 2021 года. Это произойдет в том случае, если властям удастся в короткие сроки привить всех жителей страны.

В Германии с осени действует карантин. Владельцы бизнеса могут подать заявку на получение денежного пособия, объем которого рассчитывается в каждом случае по-разному. К примеру, ресторанам выплачивают до 75 процентов от задекларированной выручки, которая была получена за каждый месяц прошлого года.