Меркель заявила о начале смягчения коронавирусных ограничений в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что в стране начнут смягчать коронавирусные ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.

Меркель рассказала, что уже с 8 марта в регионах, где заболеваемость вирусом не превышает отметку в 50 новых случаев в неделю на тысячу человек, могут быть открыты розничные магазины, а в землях, где данный показатель выше, — будут доступны онлайн-заказы.

При этом с 22 марта в регионах с низкой заболеваемостью могут начать открываться заведения общественного питания, а в областях с высокой — рестораны и кафе на открытом воздухе по предварительной записи. Подобная схема будет распространяться на театры, концертные и оперные залы, а также кинотеатры при определенных условиях.

Отмечается, что решение об ослаблении ограничений будет приниматься властями земель.

Ранее канцлер Германии прокомментировала ситуацию с коронавирусом в стране. По ее словам, пик второй волны уже прошел. Меркель призвала граждан еще немного продержаться. Она отметила, что с началом вакцинации больницы будут не настолько сильно перегружены, так как пожилые люди станут меньше болеть.