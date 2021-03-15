Сестра напророчила Меган Маркл скорый развод с принцем Гарри

Саманта Маркл, сводная сестра Меган Маркл, заявила, что принц Гарри в ближайшее время подаст на развод. Об этом сообщает TMZ.

56-летняя американка, которая уже много лет не видела сестру и не знакома с ее мужем, считает, что если пара в ближайшее время не получит психологическую консультацию и не устроит тур по Великобритании с извинениями за свои обвинения в адрес королевской семьи, все закончится разводом.

«Гарри уже наверняка задается вопросом, правильно ли он сделал, женившись на Меган», — отметила Саманта. Она добавила, что ее сестра была и остается «патологической лгуньей», и ее муж рано или поздно должен это понять.

В интервью Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что они со сводной сестрой не виделись уже 18 лет и никогда не общались. Более того, Саманта взяла фамилию Маркл, как только стало известно об отношениях ее сестры с принцем Гарри.

В январе 2021 года стало известно, что Саманта Маркл написала компрометирующую книгу «Дневник нахальной принцессы» о герцогине Сассекской. Автор утверждает, что «намерена поделиться с читателями хорошими, плохими и грязными подробностями о Меган Маркл».

Ранее Саманта обвиняла Меган Маркл в нежелании помогать отцу. «Если ты можешь потратить 75 тысяч долларов на платье, ты можешь потратить их и на отца», — возмущалась она, ссылаясь на платье Меган от элитного британского бренда Ralph & Russo, которое актриса надела на фотосессию в честь помолвки с принцем Гарри.

Саманта неоднократно нападала на сводную сестру: еще до объявления о помолвке она обещала выпустить «разоблачительную» книгу, после которой, по ее словам, принц Гарри будет вынужден расстаться с актрисой. В многочисленных комментариях британским СМИ она называла Меган «пустой, нарциссичной и повернутой на успехе». В 2008 году Саманте диагностировали рассеянный склероз.