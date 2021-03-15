Бренд отретушировал фото младенца ради лучшей рекламы и разгневал его мать

Магазин товаров для детей Nuby опубликовал отретушированное фото восьминедельного ребенка ради лучшей рекламы и разгневал его мать. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте бренда.

28-летняя жительница английского города Ноттингем Люси Кингстон (Lucy Kingston) заявила, что бренд опубликовал отредактированный снимок ее дочери Изабеллы (Isabella) без ее согласия. Речь идет о фотографии, на которой девочка лежит в коляске марки Nuby. По словам героини, лицо ее ребенка изменили, наложив на него искусственную улыбку. «Я не могу понять, зачем делать это со снимком восьминедельного младенца? Разве лицо моей дочери недостаточно хорошо?» — возмутилась она.

Директор компании Мария Бернелл (Maria Burnell) объяснила, что это была ошибка одного из дизайнеров бренда, который посчитал, что улыбающийся ребенок сильнее повлияет на количество продаж, чем младенец со спокойным лицом. В качестве извинения марка подарила Кингстон купон на 30-процентную скидку в их магазине.

Ситуация разозлила англичанку, и она поделилась произошедшим в своем Instagram-аккаунте. «То, что в меня буквально бросили жалкий скидочный купон, просто вывело меня из себя. Мое разочарование вышло на новый уровень. Этот поступок показывает, насколько им наплевать на всю эту историю. Я прекратила сотрудничество с этой компанией и вернула все их подарки», — заявила героиня.

Мария Бернелл, в свою очередь, заверила, что семьи, с которыми сотрудничает Nuby, очень много значат для них. «Мы связались с Люси и будем продолжать предпринимать все возможное, чтобы исправить эту ситуацию. Это ошибка, которая не должна была произойти. Мы извлекли из этого урок и гарантируем, что подобное никогда не повторится», — сказала женщина.

Ранее в марте младенец с аномально густыми волосами прославился в сети. Пользователь с никнеймом eyeswideblue опубликовал изображение, на котором он кормит из бутылочки ребенка. На кадре видно, что у девочки пышные и густые темные волосы. Публикация мужчины стала вирусной и набрала более 70 тысяч лайков.