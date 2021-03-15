Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом

Исполинский козодой, также известный как «птица-призрак», притворился деревяшкой на заборе фермы вблизи колумбийского города Чиболо и напугал женщину. На видео с птицей обратило внимание издание The Mirror.

Колумбийка заметила на заборе деревяшку, которая неожиданно открыла глаза. Она начала снимать происходящее на видео.

Оказалось, что это птица, которая сидела на заборе и почти не шевелилась. Когда женщина подошла ближе, птица встрепенулась и раскрыла огромный рот. От неожиданности автор видео отскочила назад.

Журналисты издания объяснили, что колумбийку испугал исполинский козодой. Это ночной вид птиц, который питается крупными насекомыми и мелкими позвоночными. По ночам исполинские козодои издают звуки, похожие на рычание и стоны. Эти птицы обитают в лесах Южной Америки. Из-за того, что козодоев обычно сложно заметить, а также из-за пугающих звуков, которые они издают, их окрестили птицами-призраками. В ряде стран считалось, что услышать его крик — плохая примета.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания в объектив бердвотчеров (людей, увлекающихся наблюдением за птицами в естественной среде их обитания) попал редчайший двуполый красный кардинал. Такое происходит, когда два сперматозоида оплодотворяют яйцеклетку, у которой два ядра вместо одного.