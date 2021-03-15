Бывший ученик встретил бездомного учителя и подарил ему два миллиона рублей

В американском городе Фонтана, штат Калифорния, мужчина обнаружил, что его бывший учитель живет в машине, и подарил ему 27 тысяч долларов (два миллиона рублей). Об этом сообщает Fox 11.

77-летний Хосе Вильярруэл (Jose Villarruel) десятки лет работал учителем на замену. Однако с началом пандемии и переходом школ на дистанционное обучение нужда в его работе отпала, он был вынужден уволиться и выйти на пенсию. У Вильярруэла были долги, поэтому выходного пособия хватило ненадолго.

Со временем бывший учитель переселился в свой автомобиль. «Мое тело адаптировалось ко всем неровностям сиденья в машине», — пошутил Вильярруэл.

Один из его бывших учеников, 21-летний студент Стивен Нава (Steven Nava), случайно встретил его в начале марта. Нава вручил ему 300 долларов (22 тысячи рублей), а затем создал страницу для сбора пожертвований на краудфандинговом сайте GoFundMe. Чтобы привлечь больше людей, студент рассказал историю бывшего учителя в TikTok. В комментариях отметились люди, которым учитель помог в школьные годы.

В итоге за неделю Наве удалось собрать для Вильярруэла 27 тысяч долларов. Он вручил чек бывшему учителю в день его рождения. Именинник был в шоке и признается, что все еще не может поверить в случившееся. Теперь Вильярруэл планирует совершить как можно больше добрых дел, чтобы оправдать доверие людей, которые ему помогли.

Ранее сообщалось, что фотограф из Уфы Роман Филиппов сфотографировал своего давнего знакомого — дворника Юру — в стиле гламурных мужских журналов и помог ему собрать 650 тысяч рублей на погашение долгов. Все эти деньги удалось собрать за сутки — их пожертвовали тронутые историей Юры россияне.