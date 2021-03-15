В России оценили требование о предустановке российских поисковиков на смартфоны

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников прокомментировал предложения Минцифры, согласно которым производители всех смартфонов и планшетов обязаны будут предоставить пользователям возможность выбора поисковика в браузерах. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал действия государства оправданными.

«Конечно, было бы здорово, чтобы поставляемое на территорию России оборудование содержало именно то программное обеспечение, которое активно функционирует в стране», — заметил Гребенников. Эксперт также добавил, что подобная мера позволит «реально конкурировать» с другими игроками, которые работают на этом же рынке.

«Это очень логично для развития и поддержания российского программного обеспечения. Если мы встали (как и весь мир встал) на путь создания собственных решений, то это очень оправдано», — добавил Гребенников.

Специалист отметил, что о пользе такого решения можно было бы поспорить в том случае, если бы у России не было собственных программных решений, и разработчикам пришлось бы создавать их в кратчайшие сроки. Однако он считает, что в стране «ситуация иная» — отечественное ПО, созданное путем проб и ошибок, существует довольно давно.

«Программное обеспечение, сделанное на территории России российскими компаниями, не просто конкурентоспособно. Оно зачастую удобнее для российских пользователей. Оно ближе по морфологии, оно ближе по user experience [пользовательскому опыту]. Оно сделано изначально для российского пользователя», — полагает Гребенников.

В середине марта Минцифры предложило обязать производителей смартфонов и планшетов устанавливать в предустановленные браузеры российский поисковик. Новая норма должна вступить в силу 1 апреля 2021 года вместе с законом об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства. Однако пока неизвестно, какой именно российский поисковик будет по умолчанию работать в мобильном браузере.