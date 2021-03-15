Гранатовый сок оказался полезным для мозга

Американские ученые выявили, что употребление беременными женщинами гранатового сока может защитить их плод от травм мозга во время внутриутробного развития. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) является распространенным заболеванием, возникающим из-за недостатка поступления питательных веществ и кислорода в организм новорожденного в связи с дефектами плаценты. Примерно у одного из каждых десяти младенцев диагностируется ЗВУР, которая повышает риск смерти и нарушений нервного развития.

В исследовании приняли участие 99 беременных женщин, которые были распределены на несколько групп в зависимости от уровня потребления гранатового сока. Результаты МРТ продемонстрировали доказательства того, что ежедневное употребление напитка, богатого полифенолами, может снизить риск травмы головного мозга у младенцев с ЗВУР, особенно в третьем триместре, когда центральная нервная система младенца может быть особенно уязвима.

Полифенолы относятся к антиоксидантам, содержащимся в определенных продуктах и ​​напитках, включая миндаль, ягоды, красное вино и чай. Известно, что эти вещества проникают через гематоэнцефалический барьер, а исследования на животных продемонстрировали защитное действие против нейродегенеративных заболеваний.