Назван секрет правильного питания для продления жизни

Ученые Американской кардиологической ассоциации назвали секрет правильного питания для снижения риска преждевременной смерти. Оказалось, что употребление примерно пяти порций фруктов и овощей в день является оптимальным для долгой жизни. При этом соотношение порций фруктов и овощей должно составлять два к трем. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Circulation.

Специалисты проанализировали данные нескольких масштабных исследований, в которых приняли участие более 100 тысяч взрослых, за которыми наблюдали в течение 30 лет. Также учитывались 26 исследований, в которых было задействовано 1,9 миллиона участников из 29 стран, включая Северную и Южную Америки, Европу, Азию, Африку и Австралию.

Оказалось, что ежедневное употребление около пяти порций фруктов и овощей было связано с самым низким риском смерти, но употребление более пяти порций не приносило дополнительную пользу. Пять порций снижали риск смерти вне зависимости от причин на 13 процентов, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 12 процентов, от рака — на 10 процентов, и на 35 процентов — от респираторных заболеваний, например, хронической обструктивной болезни легких.

При этом крахмалистые овощи, такие как горох, кукуруза и картофель, не связаны со снижением риска смерти. Пользу показали зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.