России предрекли дефицит отечественного кино

Советник президента России по культуре Владимир Толстой предрек России дефицит отечественного кино. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы сейчас основные угрозы видим в том, что зритель будет смотреть из российского кино в 2023-2024 годах. Финансирование нынешнего года меньше всех предыдущих, и оно просто не позволит поддержать необходимое количество новых проектов, как лидерских, так и иных», — заявил Толстой.

По его словам, вопрос увеличение финансирования будет согласовываться с президентом России Владимиром Путиным. Если главу государства не удастся убедить в необходимости выделения денег, то через пару лет страну ждет серьезный провал в этой сфере, считает советник президента по культуре.

Как пояснил Толстой, ранее Фонд кино мог поддерживать более 50 проектов в год, однако теперь из-за сокращения финансирования на помощь могут рассчитывать максимум 12-15 картин. Это приведет к тому, что кинотеатры будут показывать до 90 процентов иностранного кино.