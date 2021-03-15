Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи сняли на видео

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи образовались гигантские очереди и толпы из отдыхающих. Произошедшее сняли на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @sochi__today, освещающем жизнь на Кубани.

На кадрах видно, как многочисленные лыжники и сноубордисты стоят друг за другом в длинной цепочке в ожидании подъемника. «В горах целое море людей, берегов не видно», — указано в подписи к посту. Отмечается, что обстановка на курорте крайне оживленная.

Подписчики сообщества обсудили ситуацию в комментариях. «Оно того стоит?», «Заводы стоят, одни фрирайдеры в стране», «И "корона" не страшна», «Откуда столько денег у людей?», «Все эти очереди обходятся при минимальном знании курорта на раз. Непонятно, зачем вводить людей в заблуждение», «Пандемия в самом разгаре», — писали они.