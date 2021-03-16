Россия
 
Последние новости
Минздрав Украины отказался видеть проблемы с вакциной AstraZeneca
Российская компания назвала санкции США «экономическим Гуантанамо»
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
Женщина приняла смертельную болезнь за симптомы беременности
В США коренная американка впервые стала министром
В США самолет разбился об автомобиль
Новое откровенное платье популярного бренда вызвало восторг у девушек
Главный страх вокруг биткоина развеяли
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
Новости партнеров
Прослушать новость

В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press

В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Вспышка заболевания была зафиксирована в одном из подсобных хозяйств города. Наличие опасной инфекции у свиней было подтверждено лабораторно. Отмечается, что они не предназначались для продажи.

Ветеринарные врачи установили зону радиусом десять километров от очага, куда в течение месяца будут пускать только персонал, ликвидирующий вспышку, и жителей района.

Ранее сообщалось, что осенняя миграция диких кабанов занесла в Россию опасную для животных африканскую чуму свиней. Так, инфекция распространилась на севере Приморского края.

Африканская чума свиней характеризуется высокой контагиозностью. Среди симптомов наблюдаются лихорадка, цианоз кожи и внутренние кровоизлияния. Для человека эта болезнь не представляет опасности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дикие кабаны занесли в Россию опасную инфекцию
В российской колбасе нашли вирус африканской чумы
В российском регионе выявлена вспышка африканской чумы свиней