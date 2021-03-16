Сибирячка употребила слишком много алкоголя и устроила кутеж на борту самолета

Пьяная сибирячка устроила кутеж на борту самолета, летевшего в Якутию, и была задержана сотрудниками полиции в аэропорту назначения. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Как стало известно, в дежурную часть линейного подразделения полиции аэропорта Полярный поступило сообщение о нахождении россиянки в нетрезвом виде на борту лайнера, следующего из Новосибирска. Пассажирка распивала алкоголь и нарушала общественный порядок.

37-летняя жительница Новосибирска была задержана по прибытии самолета в аэропорт назначения. Женщине придется выплатить штраф в размере пять тысяч рублей или отбыть административный арест сроком до 15 суток.

Ранее в марте сообщалось о пассажирках, которые оскорбляли своего попутчика по расовому признаку. Одна из девушек ударила мужчину и плюнула ему в лицо, после чего самолет был вынужден приземлиться в другом городе и высадить дебоширок.