Глава МИД России Сергей Лавров порадовался интересу мира к Крыму. Об этом он рассказал в своем поздравлении с седьмой годовщиной присоединения полуострова, опубликованном на сайте министерства.

«Радует, что сегодня в мире растет интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов. Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что благодаря личным визитам люди могут узнать, насколько жизнь в Крыму «отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе». Он пообещал, что Россия будет поощрять такие контакты и обмены.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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