Дипломатам в Северной Корее запретили выходить на улицы

Иностранным дипломатам, проживающим в Пхеньяне, запретили выходить на улицы во вторник, 16 марта. Об этом сообщило посольство России в Северной Корее на своей странице в Facebook.

Диппредставительство сообщило, что получило соответствующую ноту накануне, 15 марта. Запрет распространяется на местный и иностранный персонал всех зарубежных посольств без исключений. Мера будет действовать с 5 часов утра до 10 часов вечера по местному времени.

По словам российского посольства, запрет связан с противоэпидемическими мероприятиями, а также надвигающейся на Северную Корею песчаной бурей и ее возможными последствиями.

Ранее мощнейшая песчаная буря, пришедшая из Монголии, накрыла Пекин, из-за чего небо китайской столицы окрасилось в оранжевый цвет. Буря привела к серьезному загрязнению воздуха, и метеорологи объявили желтый уровень опасности.

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