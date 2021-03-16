Россия
 
Последние новости
В московском метро снова закроют участок оранжевой ветки 
Кремль отреагировал на новую стратегию оборонной политики Великобритании
Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту
Перенесшая инсульт Тина Тернер попрощалась с фанатами
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
Российскую лыжницу задержали с героином
ВМС Украины вооружились «уничтожителем» Крымского моста
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль отказал регионам России в праве на референдум о самоопределении

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказал регионам России в праве на референдум о самоопределении. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 16 марта.

«Это будет являться нарушением Основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении Основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем», — сказал он в ответ на вопрос о возможных действиях Москвы, если гипотетически такое произойдет.

В то же время он напомнил о легитимности референдума о статусе Крыма, который состоялся в марте 2014 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого более 90 процентов проголосовавших высказались за вхождение республики в состав РФ. Киев, страны ЕС и США отказались признать результаты плебисцита, они считают эту территорию оккупированной. Москва настаивает, что процедура присоединения полуострова не противоречила нормам международного права.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Германии назвали условие для признания Крыма на Западе
В Госдуме прокомментировали условие признания Крыма Западом
Аксенов прокомментировал передачу Крыма Киеву в 1954 году