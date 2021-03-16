Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР

Члены «Славянской группы», участвовавшей в боевых действиях в Донбассе в 2014 году получили награды Крыма и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал руководитель Союза добровольцев Донбасса , бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передает URA.RU.

Медали и ордена ополченцам выдали глава Крыма Сергей Аксенов и глава ДНР Денис Пушилин.

В списке награждаемых было 33 фамилии, лично присутствовали 22 человека, так как не все смогли приехать в Крым, уточнил Бородай.

«Все получили медали от Пушилина, а некоторые, как например Виктор Анасов, ордена Крыма "За верность долгу"», — добавил Бородай.

Ранее советник главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Киев не собирается бомбить Донбасс и переходить в наступление. Он подчеркнул, что Украина придерживается политико-дипломатического пути решения конфликта, так как не хочет, чтобы мирным гражданам по обе стороны фронта «сыпались снаряды на голову».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.