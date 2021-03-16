Роналду потерял статус самого ценного игрока Италии

Эксперты аудиторской компании KMPG провели исследование, выявив самого ценного футболиста мира. Об этом сообщает Passioncenter.

На первом месте в данном рейтинге расположился француз Килиан Мбаппе, известный по выступлениям за «Пари Сен-Жермен». Его трансферная стоимость оценивается в 185 миллионов евро. Это близко к выводу аналитиков из Transfermarkt (180 миллионов евро). На втором и третьем местах расположились игроки Английской премьер-лиги (АПЛ) Рахим Стерлинг и Харри Кейн. Оба футболиста оцениваются в 125 миллионов евро.

Самым ценным игроком чемпионата Италии признан бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку (104,6 миллиона евро). Таким образом, он сместил с первого места в рейтинге португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

36-летний Роналду известен по выступлениям за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии завоевал титул чемпиона Европы.