Бывший чемпион UFC рассказал о ненависти к боям

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Жорж Сен-Пьер признался, что ненавидел выступления в октагоне. Об этом сообщает Complex.

39-летний канадец заявил, что сами бои были невыносимы. «Не люблю драться, просто ненавижу. Это очень тяжело, сильный стресс. Когда не знаешь, что будет дальше — унижение, или может даже травма. Но когда ты выходишь победителем — это того стоит. Ради этого я и выступал», — рассказал Сен-Пьер.

После ухода из MMA Сен-Пьер продолжил занятия единоборствами, а также сосредоточился на карьере актера. Канадец появится в сериале «Сокол и Зимний солдат», премьера которого состоится 19 марта. Сен-Пьер известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом промоушена в двух весовых категориях.

Канадец покинул спорт в феврале 2019-го. Однако, после этого его вызвал на бой россиянин Хабиб Нурмагомедов. Представители российского спортсмена неоднократно выражали заинтересованность в поединке. Сен-Пьер говорил о неготовности UFC организовывать такие поединки.

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