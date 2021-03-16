Искусанная акулой женщина смогла самостоятельно выбраться из воды

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс сумела самостоятельно выбраться из воды после того, как ее искусала акула. Об этом сообщает издание Yahoo! News.

Утром в субботу, 13 марта, 63-летняя член клуба спасателей серферов Мишель Бутс (Michelle Bootes) купалась в океане. Неожиданно на нее напала акула.

Женщина выбежала из воды и пошла в близлежащее кафе, чтобы обработать полученные раны. Позже Бутс госпитализировали, ее состояние оценивается как стабильное. Австралийка получила травмы плеча, спины, бедра и ягодиц.

«Пока я была в воде, я боялась, что она нападет на меня вновь», — сказала она. Женщина подчеркнула, что теперь она в порядке.

Врачи провели австралийке операцию и назначили антибиотики. Неизвестно, какой именно вид акулы напал на нее.

Инспектор скорой помощи Нового Южного Уэльса Роберт Уитни (Robert Whitney) рассказал, что очевидцы сообщали о том, что видели плавники крупного морского животного. После нападения на Бутс пляж закрыли для посещения.

Ранее сообщалось, что вблизи пляжа Каанапали в американском штате Гавайи акула напала на 73-летнего отдыхающего. Туристу удалось благополучно выбраться на сушу, отделавшись незначительными ранами на ноге.