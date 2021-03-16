На выставке в Москве представили архивные документы о зверствах польских солдат

Архивные документы, свидетельствующие о жестких расправах польских солдат над мирным населением в Польско-советской войне 1919-1921 годов, представили на выставке в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди экспонатов — материалы Бобруйской комиссии по расследованию польских зверств от 1920 года. Из них следует, что польские солдаты нападали на синагогу, обстреливали ее во время богослужения и избивали всех молившихся. Также, по сохранившимся данным, известно, что совершались частые грабежи, сопровождавшиеся убийствами местных жителей и зверскими издевательствами над трупами.

Отмечается, что поляки сжигали жилые дома, строения и лавки, мельницы, больницы и советские школы. «Сгорели дотла со всем имуществом крестьяне деревни Осово Горбацевичской волости — 185 дворов, село Боялов Глусской волости — 180 дворов, село Драпово — 189 дворов, деревня Березовка Глусской волости — 290 дворов, почти все местечко Уречье и Старые Дороги, большая часть местечка Глуска и Любоничи», — следует из документа.

Зверства подтверждаются сохранившейся заметкой иностранных корреспондентов о происходившем в местечке Койданово близ Минска. Они пишут, что поляки уничтожили 400 домов, бросали в огонь живых людей, насиловали женщин на глазах населения, рвали бороды и волосы с тел евреев.

Как отмечают организаторы, Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество, большой комплекс документов, представленный на выставке в Москве, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято и без политизации.