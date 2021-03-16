Пять россиян погибли из-за взрыва телевизора

В Тамбовской области пять человек погибли из-за взрыва телевизора. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

По данным ведомства, 50-летний хозяин дома, его 62-летний и 54-летний братья, а также их знакомые 57-летний мужчина и 46-летняя женщина распивали спиртное.

После этого россияне остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, из-за его возгорания произошло сильное задымление. Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

15 марта сообщалось, что житель Сочи и его сын погибли из-за взрыва электросамоката в квартире. Возможной причиной происшествия стало короткое замыкание. Из квартиры успела выбраться 39-летняя женщина, а 43-летний мужчина и 13-летний мальчик остались внутри. Их тела обнаружили после тушения огня. По данным местных СМИ, погибших можно было бы спасти, если бы пожарные вовремя приехали на место происшествия, но им помешали припаркованные возле дома автомобили. Скорая помощь также не смогла подъехать к зданию. Пострадавшую жительницу несли до автомобиля медиков на руках через два двора.