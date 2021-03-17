Женщина с обхватом ягодиц в 150 сантиметров уменьшила их и показала результат

Жительница США удалила филлеры из ягодиц и показала результат. Соответствующая история появилась на Daily Star.

Согласно материалу, 37-летняя Кортни Барнс (Courtney Barnes) увеличивала бедра нелегальными инъекциями силикона. По информации Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS), данная процедура небезопасна, так как вещество способно перемещаться в другие части тела, что может привести к смертельным побочным эффектам.

Героиня решила избавиться от филлеров из-за возникших проблем со здоровьем. После процедуры ее бедра уменьшились в обхвате со 150 до 120 сантиметров. «Я сделала около десяти операций по удалению силикона из ягодиц. Раньше я могла зарабатывать в соцсетях много денег благодаря своей внешности, но теперь мне это неинтересно», — призналась Барнс.

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Женщина опубликовала кадр в своем Instagram-аккаунте, на котором показала свои бедра до и после операции. Пост набрал 11 тысяч лайков. Подписчики восхитились внешним видом американки в комментариях. «Здорово! Отличный результат!», «Мне очень нравится твоя естественная внешность», «Ты выглядишь очень привлекательно», «Я счастлива за тебя!», «Так гораздо лучше! Шикарная фигура!» — писали они.

В декабре 2020 года модель отправилась в чужую страну увеличить ягодицы и умерла на операции. 29-летняя Джозелин Кано (Joselyn Cano) регулярно делилась своими откровенными снимками на онлайн-платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату. Согласно материалу, девушка отправилась в Колумбию, чтобы сделать процедуру подтяжки ягодиц для увеличения их объема. Героиня материала скончалась 7 декабря, похороны состоялись 16 декабря.