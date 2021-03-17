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Раскрыт характер вопросов по конституции в ЕГЭ

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Вопросы по Конституции в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию не будут предполагать сравнение Конституции России с предыдущей версией документа. О характере вопросов рассказала директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова, передает ТАСС.

«Вопросов по тому, как было и стало, в КИМ (контрольных измерительных материалах — прим. «Ленты.ру») не будет», — сказала Решетникова.

Ранее Решетникова рассказала, что с 2021 года в самый популярный у выпускников предмет на ЕГЭ — обществознание — войдут вопросы по принятым поправкам к Конституции России. Изменения коснутся также ЕГЭ по истории — появятся новые модели исторических сочинений.

Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля. На общее голосование было вынесено сразу 206 поправок, в том числе о президентских сроках — это позволит Владимиру Путину вновь баллотироваться в президенты после окончания полномочий в 2024 году. Изменения в Основной закон поддержали 77,92 процента голосовавших.

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