Раскрыты изменения в школьной программе по истории в России

В 2020 году в школьной программе по истории усилили раздел о сопротивлении врагу на оккупированных территориях, восстаниях в нацистских лагерях и партизанском движении. Такие изменения раскрыл глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит «Российская газета».

Министр подчеркнул, что для выпускников школ важно знать те социально-культурные процессы, участником которых он является. Вместе с тем он отметил, что прежние наработки по части методологических и содержательных принципов преподавания истории сохранены. Изменения коснутся системы изучения истории — с 6-го по 11-й класс предлагается перейти на линейную систему освоения предмета и выделить больше учебных часов в 10-11-х классах.

По словам Кравцова, основные положения нового историко-культурного стандарта уже наши отражение в учебниках истории, однако юридически пока утверждены не были.

Ранее директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова рассказала, что с 2021 года в самый популярный у выпускников предмет на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) — обществознание — войдут вопросы по принятым поправкам к Конституции. Изменения коснутся также ЕГЭ по истории — появятся новые модели исторических сочинений.