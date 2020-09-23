ЕГЭ изменят с учетом поправок к Конституции

Вопросы в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию изменят с учетом принятых поправок к Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС в среду, 23 сентября.

По словам собеседника агентства, такое решение принято в связи с внесением изменений в Основной закон. Контрольные измерительные материалы должны соответствовать тексту документа, подчеркнул он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» пояснил, что речь идет не о включении в тест специальных вопросов о голосовании за принятие поправок, а об обновлении существующих формулировок заданий. «Будет изучаться Конституция, как она изучалась, но уже та, которая сегодня, а не которая была вчера», — сказал он.

Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля. На общее голосование было вынесено сразу 206 поправок, в том числе о президентских сроках — это позволит Владимиру Путину вновь баллотироваться в президенты после окончания полномочий в 2024 году. Изменения в Основной закон поддержали 77,92 процента голосовавших.