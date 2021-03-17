Покупателей жилья в России назвали «выжатыми»

Платежеспособный спрос на жилье в России во многом исчерпал себя еще в 2020 году. Об этом агентству Regnum заявил экономист Василий Колташов. Он назвал покупателей квартир «выжатыми».

«В 2020 году покупатель был во многом выжат — его стрессовали и обстоятельства, и заявления застройщиков о росте цен, — отметил Колташов. — Больше всех его стрессовал курс рубля и неопределенность, новости о пандемии не облегчали это положение. В результате покупали все, что можно, все, на что хватало заемных средств».

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За прошлый год в России сильно сократилось число потенциальных ипотечников, способных обслуживать кредиты, подчеркнул эксперт. Из-за этого в стране упало число одобрений по ипотечным заявкам, указал он.

Колташов предложил создавать в стране новый класс покупателей недвижимости. Это можно сделать путем формирования единой системы оплаты труда медиков, работников школ, колледжей и вузов по всей России. «Чтобы не было так, что московский учитель — это богатый учитель, а провинциальный — просто нищий, который даже думать не может о том, чтобы покупать собственное жилье», — пояснил эксперт.

Ранее в марте России предрекли масштабную распродажу ипотечных квартир. Эксперты заявили, что в стране начнется «дождь из квартир с обременением», то есть приобретенных с привлечением кредитных средств, из-за неплатежеспособности ипотечников.

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