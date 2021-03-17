Мужчина решил научить друга играть в лотерею и разбогател на 40 миллионов рублей

Житель американского округа Окленд, штат Мичиган, решил научить друга играть в лотерею и выиграл 550,7 тысячи долларов (40,2 миллиона рублей). Об этом сообщает издание M Live.

58-летний мужчина, который предпочел сохранить анонимность, рассказал, что вошел в свой аккаунт на сайте лотереи, чтобы показать другу, как играть онлайн. Он не понял, что происходит, когда увидел свой баланс.

«Когда я понял, что сорвал джекпот, я был в шоке. Я не мог поверить в это!» — подчеркнул он.

Американец приобрел билет онлайн к розыгрышу 9 января. Все указанные в его билете числа совпали с результатами розыгрыша. Недавно он приехал в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать свой приз.

Победитель рассказал, что планирует инвестировать полученные деньги. «Выиграть такой приз — это фантастика! Это будет хорошая финансовая подушка для выхода на пенсию», — отметил он.

Ранее сообщалось, что житель американского города Хендерсонвилл, штат Северная Каролина, разбогател после 15 лет игры в лотерею с одинаковой комбинацией чисел. Победитель и его жена планируют потратить выигрыш на ремонт дома и путешествия.