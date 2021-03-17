Армянская оппозиция обвинила власти в затягивании организации новых выборов

Руководитель оппозиционной партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян обвинил действующие власти страны в затягивании процесса организации новых парламентских выборов, передает «Интерфакс».

По его словам, правящая партия «Мой шаг» премьер-министра Никола Пашиняна шантажирует оппозицию, требуя принять неприемлемые для нее изменения в Избирательный кодекс, по которым выборы будут проводиться по пропорциональной системе.

«Мы не согласны, и предлагаем открытую рейтинговую систему. Это означает, что за конкретного человека, известного политика, могут проголосовать во всех областях», — сказал Марукян. Он добавил, что оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов не позднее 1 июня. «Страна находится в кризисе, и необходимо как можно скорее выйти из него», — подчеркнул политик.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как вооруженные силы потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. На этом фоне премьер издал указ об отстранении от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Оппозиция пообещала не допустить отставки командующего и предложила главе кабмина заключить сделку.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.